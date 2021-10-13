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13.10.2021 19:02
Рубрика: В мире

Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС

Текст: Диана Ковалева

Италия заинтересована в максимальном ускорении процедуры признания в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - цитирует посла ТАСС.

Напомним, ранее посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что Рим обещал рассмотреть возможность включения привитых "Спутником V" в национальную систему COVID-сертификатов. Однако, по его словам, как скоро это произойдет и каким образом, пока неизвестно.

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса

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