Путин начал с комплимента ответ на вопрос о поставках газа

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о поставках газа в Европу, прокомментировал внешность интересовавшейся этой темой журналистки.

Глава государства обратил внимание, что журналистка CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, как будто не услышала его предыдущие заявления на эту тему. "Красивая женщина, симпатичная​​​. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое", - с улыбкой отметил президент.

Он напомнил заявление собеседницы, что Россия якобы не поставляет газ в Европу по газопроводам и поэтому не может являться надежным партнером. "Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников, - подчеркнул Путин. - Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром - на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%".