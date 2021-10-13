Путин пошутил про обогрев голландцев коньками

Если решения в сфере энергетики будут принимать неспециалисты, то скоро голландцы будут вместо машин на коньках ездить, и так же обогреваться. Об этом с иронией заявил президент, отвечая на вопросы на заседании форума "Российской энергетической недели".

Владимир Путин напомнил о решении суда в Нидерландах, который обязал одну нефтегазовую компанию снизить вредные выбросы на 45 процентов. "Если люди совершенно профессионально не подготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны", - оценил он.

Президент вспомнил, как в средние века голландцы на коньках катались по замерзшим рекам и каналам. "Если так будет продолжаться, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только, чтобы из пункта А в пункт Б добраться, но и чтобы согреться", - в шутку предостерег Путин.