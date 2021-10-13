ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru, в пресс-службе столичного департамента информационных технологий Москвы заявили агенству "Москва", что она не соответствует действительности.

"В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации.