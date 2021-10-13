Фестиваль "Территория" представит детскую программу

Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" проведет с 22 по 31 октября детский фестиваль искусств, сообщают организаторы.

23 октября детская программа откроется российской премьерой танцевального спектакля театральной компании Wang & Ramirez (Франция) "Мы - Мончичи". В понятной детям и взрослым форме хореографы Хонцзи Ван и Себастьян Рамирес рассказывают о том, что различия между нами на самом деле нас объединяют. Минимальный возраст, на который рассчитан спектакль, 6 лет. Показ запланирован на 23 октября в Школе драматического искусства.

Также 23 октября, но на Малой сцене Электротеатра Станиславский покажут спектакль "Джинжик" лаборатории Яны Туминой (Санкт-Петербург). Спектакль-антиутопия со счастливым концом сочетает в себе драматический, кукольный театр, анимацию и компьютерную графику. Это фантазия на тему, что произойдет с миром, если случится экологическая катастрофа и землян уничтожит их же мусор, который они копили десятилетиями.

Спектакли для самых маленьких - от двух лет - покажут в Московском музее современного искусства. Здесь стоит обратить внимание на постановку "Вещи" проекта "Импрессивная клоунада". Он иммерсивный, то есть в нем актеры взаимодействуют со зрителем, такая форма - самая понятная для маленьких театралов. Это действие без слов, декораций, на языке пантомимы и клоунады актеры рассказывают, как самые обычные вещи могут стать волшебными. Артисты появляются перед зрителями без явной предустановленной истории, как бы создавая ее "здесь и сейчас". Спектакль покажут 25 октября в образовательном центре Музея современного искусства.