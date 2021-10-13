Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью

Чемпионат по многоборью спасателей среди поисково-спасательных формирований России проходил с 1 по 11 октября в Севастополе. Столичная команда взяла золото. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

За первое место боролись 20 сильнейших команд из разных городов страны. Московская команда состояла из специалистов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Участники продемонстрировали навыки поисково-спасательной работы в горно-лесной местности и помощи пострадавшим на воде, проводили водолазные работы, испытали себя в кросс-эстафете и комплексном силовом упражнении на перекладине.

Самым сложным этапом стало спасение людей в чрезвычайной ситуации техногенного характера - полностью с этим заданием справилась только сборная Москвы.

"Участие в соревнованиях всероссийского уровня позволяет нашим специалистам получить новые знания и обменяться опытом с лучшими спасателями и пожарными страны. Приобретенными навыками и знаниями наши чемпионы поделятся с коллегами, что, безусловно, повысит общий уровень профессиональной подготовки пожарно-спасательного гарнизона Москвы", - отметил заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин.

Две трети состава столичной сборной выступает на соревнованиях по многоборью с 2011 года. В составе команды три мастера спорта по многоборью спасателей, три КМС, остальные участники имеют первые разряды по данному виду спорта.

Кстати, серебро и бронза достались специалистам МЧС из Удмуртии и Сибири.