Под Владимиром обнаружили геоглиф в честь Ленина

В Камешковском районе Владимирской области возле деревни Близнино местный краевед Илья Андреев обнаружил геоглиф, которому несколько десятилетий.

Деревья, высаженные в форме надписи "Ленин 100 лет", стали заметны только осенью: когда хвойные породы стали выделяться на фоне пожелтевших лиственных.

По словам Ильи Андреева, инициатива высадки этого геоглифа принадлежит академику Каширскому, а деревья высажены в 1968 году, накануне юбилея вождя пролетариата.

- Я этот лес обнаружил совершенно случайно на снимках со спутника и снял его на видео с дрона, - отметил Илья Андреев.