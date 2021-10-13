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13.10.2021 10:43
Рубрика: Общество

Под Владимиром обнаружили геоглиф в честь Ленина

Текст: Анна Скрипка (Владимир)
Фото: youtube.com/ Илья Андреев Фото: youtube.com/ Илья Андреев
Фото: youtube.com/ Илья Андреев

В Камешковском районе Владимирской области возле деревни Близнино местный краевед Илья Андреев обнаружил геоглиф, которому несколько десятилетий.

Фото: Yohann Oetheimer, Archaeological Research in Asia
Таинственный гигантский геоглиф обнаружен в индийской пустыне Тар

Деревья, высаженные в форме надписи "Ленин 100 лет", стали заметны только осенью: когда хвойные породы стали выделяться на фоне пожелтевших лиственных.

По словам Ильи Андреева, инициатива высадки этого геоглифа принадлежит академику Каширскому, а деревья высажены в 1968 году, накануне юбилея вождя пролетариата.

- Я этот лес обнаружил совершенно случайно на снимках со спутника и снял его на видео с дрона, - отметил Илья Андреев.

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