В Калуге задержан мужчина, стрелявший из окна автомобиля

По Калуге ездила машина, из которой стреляли из автомата. Мужчина с оружием задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Стреляющий" автомобиль заметили сотрудники ДПС в ходе патрулирования одной центральных улиц города - улицы Кирова. Из открытого окна Lada Granta раздавались автоматные очереди. Автомобиль, проехав по Кирова, свернул на улицу Московскую.

Сотрудники ДПС догнали и остановили подозрительную машину. В салоне находились четверо парней и девушка. У одного в руках был предмет, похожий на автомат. Все были доставлены в отделение полиции.

Выяснилось, что автомат - охолощенная модель автомата Калашникова. По версии оперативников, молодые люди произвели из него не менее 60 выстрелов. В полиции подчеркивают, что из открытого окна автомобиля стреляли в воздух. Установлен и сам стрелок. Это 35-летний калужанин.

В отношении стрелявшего возбуждено дело по статье "Хулиганство". Пока ведется расследование, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

"Гражданину предстоит объяснить мотивы своего поступка", - заявили в пресс-службе полиции.