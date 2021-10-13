В Москве создали возможности для воспитания будущих бизнесменов

В столице созданы все возможности для воспитания будущих представителей бизнес-сообщества. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Как отмечают в департаменте, речь идет о новом проекте - "Предпринимательский класс в московской школе". Одним из основных партнеров этого проекта является Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Его сотрудники стали кураторами для столичных школ, участвующих в проекте. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Быкова рассказала, что с 2019 года вуз ведет непрерывную деятельность, направленную на поддержку обучения школьников предпринимательству. "За это время у нас сформировалась команда, которая занимается разработкой методических пособий и программ, созданных специально в помощь образовательным организациям города. Сотрудники Плехановского университета оказывают активную поддержку в рамках подготовки школьников к экзаменам, конкурсам и конференциям", - отметила Ольга Быкова.

По мнению организаторов, предпринимательские классы способствуют созданию непрерывной системы бизнес-образования и раннему профессиональному самоопределению учащихся. Все это позволит им в будущем стать высококвалифицированными специалистами. Ключевой темой реализации проекта должно стать формирование предпринимательской экосистемы, аккумулирующей усилия школ, вуза, компаний-партнеров, бизнес-акселераторов, технопарков и организаций реального сектора экономики. Все это важно для воспитания будущих представителей бизнес-сообщества.

"Мы уверены, что подростков необходимо на практике знакомить со сферой экономики и предпринимательства уже со школы. Это позволит в будущем получить мотивированных и заинтересованных студентов, решивших продолжить обучение в профильном вузе", - подчеркнула Ольга Быкова.

Ученикам предпрофессиональных классов предоставлена уникальная возможность пользоваться всеми электронными материалами, размещенными на сайте университета, а также слушать лекции ведущих преподавателей. Участвуя в профильных мероприятиях, старшеклассники осваивают необходимые навыки, вовлекаются в университетское сообщество и даже могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Елина, работающая в команде наставников проекта от университета, подчеркнула, что с наибольшим интересом ученики предпринимательских классов занимаются проектной деятельностью.

"На мастер-классах с экспертами ребята осваивают технологии генерации идей и навыки дизайн-мышления, которые тут же применяют для разработки своих первых стартапов. Высокую мотивацию к этому поддерживают наставники от университета", - добавила Ольга Елина.

Напомним, что в этом учебном году году в 44 столичных школах открылись предпринимательские классы. На занятиях школьники знакомятся с основами ведения бизнеса, учатся применять информационные технологии для решения актуальных задач и даже пробуют создать собственные проекты, важные для успешного развития города и страны. Экспертами университета были разработаны элективные курсы для ребят, получающих профильное образование. Кроме того, в целях развития и поддержки предпринимательских классов Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова организовал в том числе и непрерывные курсы повышения квалификации для педагогов школ, участвующих в проекте.