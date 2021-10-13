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13.10.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем

Текст: Иван Петров

Столичные полицейские оперативно установили местонахождение и задержали молодого человека, чьи неадекватные действия чуть не спровоцировали панику в одной из московских школ. 17-летний парень в камуфляже и с карабином произвел несколько выстрелов около школы 1260 на Ленинском проспекте, после чего сразу ретировался. Только после задержания выяснилось, что оружие не огнестрельное.

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"Стрелявший из страйкбольного оружия возле школы в Москве молодой человек задержан", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Подчеркивается, что пострадавших в результате произошедшего инцидента нет. Причины неадекватного поступка парня устанавливаются. Скорее всего, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Справка "РГ"

Страйкбол - это командная спортивно-развлекательная игра (наподобие пейнтбола), в которой стрельба ведется из массогабаритных аналогов реального оружия, изготовленного из пластика либо из металла, пластиковыми шариками калибра 6 мм.

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