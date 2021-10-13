Во Владимирской области пресекли производство контрафактного алкоголя

Оперативники выявили подпольный цех по производству незаконной алкогольной продукции, который располагался на территории бывшей автобазы в Петушинском районе Владимирской области. Подробности дела сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе осмотра производственных помещений сотрудники ГУБЭП и ПК обнаружили полуавтоматическую производственную линию, пустую стеклянную тару, упаковочный материал, более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащую жидкость объемом свыше 17 тысяч литров. Фальсифицированная продукция сбывалась на территории Московского региона.

Сейчас полиция устанавливает организаторов этого производства и сбыта.