"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за дождя

В Подмосковье на 13-15 октября объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, предупреждение в Подмосковье будет действовать с девяти вечера 13 октября до девяти утра 15 октября. Наиболее сильные осадки ждут в четверг, выпасть с вечера среды по утро понедельника может до 20 мм осадков. Местами вместе с дождем усилится и ветер до 17 м/с. Наиболее сильные осадки метеорологи ждут на западе Подмосковья.

Кстати, повышенный уровень погодной опасности объявлен на территории Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Орловской областей.