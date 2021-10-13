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13.10.2021 08:29
Рубрика: Происшествия

На Камчатке нашли в лесу заблудившегося двухлетнего мальчика

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке наградят двух сотрудниц полиции, которые нашли заблудившегося в лесу двухлетнего малыша.

В Сочи две женщины и ребенок заблудились в лесу

ЧП произошло 26 сентября. В дежурную часть обратились родители, которые сообщили, что не могут найти ребенка. Будучи на даче в Елизовском районе, они отвлеклись и не уследили за мальчиком.

К поискам тут же приступили правоохранители, в том числе сотрудницы ППС ОМВД России по Елизовскому району старший сержант полиции Евгения Дремина и младший сержант полиции Ксения Курденко. Они обследовали лесной массив.

"На удалении более километра от дома они обнаружили плачущего малыша, который продолжал идти в одном ботиночке", - сообщает УМВД по региону.

Ребенок пробыл в лесу более двух часов, но находился в удовлетворительном состоянии.

Девушек за добросовестное выполнение обязанностей поощрит руководство краевой полиции.

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