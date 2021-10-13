На Камчатке нашли в лесу заблудившегося двухлетнего мальчика

На Камчатке наградят двух сотрудниц полиции, которые нашли заблудившегося в лесу двухлетнего малыша.

ЧП произошло 26 сентября. В дежурную часть обратились родители, которые сообщили, что не могут найти ребенка. Будучи на даче в Елизовском районе, они отвлеклись и не уследили за мальчиком.

К поискам тут же приступили правоохранители, в том числе сотрудницы ППС ОМВД России по Елизовскому району старший сержант полиции Евгения Дремина и младший сержант полиции Ксения Курденко. Они обследовали лесной массив.

"На удалении более километра от дома они обнаружили плачущего малыша, который продолжал идти в одном ботиночке", - сообщает УМВД по региону.

Ребенок пробыл в лесу более двух часов, но находился в удовлетворительном состоянии.

Девушек за добросовестное выполнение обязанностей поощрит руководство краевой полиции.