Пенсионер из Хабаровского края потерял три млн рублей на инвестициях

Житель поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края перевел мошенникам почти три миллиона рублей, "купившись" на рекламу об инвестировании, сообщили в управлении МВД РФ по региону.

Пенсионер увидел в социальной сети предложение об инвестировании в один из известных банков. Заинтересовавшись, он перешел по ссылке и внес свои данные в анкету. С ним связалась специалист, которая рассказала об инвестициях. Мужчину убедили вложить как можно больше денег, чтобы увеличить прибыль.

"Потерпевший установил приложение на телефон и включил демонстрацию экрана своего гаджета. В течение недели, действуя под руководством незнакомца, заявитель осуществил переводы собственных и кредитных денежных средств на указанные собеседником счета. После чего связь со звонившим прервалась", - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В общей сложности пенсионер перечислил мошенникам около 2,94 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.