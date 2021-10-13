В Приморье сотрудники ГИБДД вывели из горящего дома 35 человек

В поселке Лучегорск инспекторы ГИБДД эвакуировали из горящей пятиэтажки 35 человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Ночью в дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району позвонила жительница Второго микрорайона Лучегорск, которая рассказала, что в ее квартире чувствуется запах дыма.

На место выехал наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, находящийся на маршруте патрулирования, - лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов. Одновременно с этим полицейские вызвали на место происшествия экстренные службы.

На месте, не дожидаясь пожарных, полицейские начали эвакуацию жильцов. С пятого этажа, где находился очаг возгорания, эвакуировали семерых, среди которых было двое детей. Всего они вывели 35 человек.

В результате инцидента, в том числе и благодаря действиям сотрудников патрульных ДПС, никто не пострадал.