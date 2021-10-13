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13.10.2021 05:31
Рубрика: Власть

Видео: В якутском селе десантировалась тонна картофеля

Текст: Юлия Гарднер

Жителям арктического села Чкалов сбросили почти тонну картофеля с "кукурузника" на парашютах. Такой эксперимент провели из-за отсутствия в населенном пункте авиационной площадки. Там есть только вертолетная, а завозить продукцию на винтокрылых машинах дорого.

Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Для котельных и электростанций Ямала доставлено почти 34 тысячи тонн дизеля

Доставку выполнил "Якутоптторг" - подведомственное предприятие минсельхоза республики.

- Первый рейс удался. На парашютах с самолета Ан-2 к нам спущены 900 килограммов картошки. Жители довольны. Ждем второй рейс. Должны привезти фрукты, - рассказал РИА Новости глава Береляхского наслега Аллаиховского района Якутии Алексей Николаев.

Такие варианты доставки продуктов, возможно, будут практиковать и в других труднодоступных населенных пунктах региона.

Справка "РГ"

Село Чкалов - административный центр и единственный населенный пункт в Берелехском наслеге Якутии. Находится в заполярной зоне, на реке Берелех. В нем проживает 137 человек.

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