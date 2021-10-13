Жительница Приамурья обманула государство на 56 млн рублей

В Амурской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стала директор местного деревообрабатывающего предприятия. По мнению следствия, женщина нанесла ущерб региональному минлесхозу в размере 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным полиции, в Амурской области предполагалось создать современное производство древесины. Работы должны были развернуть на двух участках в Тындинском и Селемджинском районах. Для предприятия, которое возглавляла обвиняемая, государство предоставило льготу по аренде - понижающий коэффициент 0,5.

"Следствием установлено, что в 2019 году амурчанка, используя свое служебное положение, предоставила недостоверные сведения, на основании которых в 2020-м приоритетный инвестиционный проект признан реализованным", - говорится в сообщении.

Как полагают правоохранители, обвиняемая была хорошо осведомлена о том, что в случае исключения инвестпроекта из перечня приоритетных ее предприятие должно было уплатить арендную плату в полном объеме за время пользования лесными участками.

Женщина регулярно предоставляла в министерство отчеты с недостоверными сведениями, создавая видимость успешной работы. А сама продавала продукцию в Китай, развитием и модернизацией производства не занималась. У нее получилось обмануть и членов комиссии областного правительства, посетивших производственные участки. Амурчанка показала им территорию другого предприятия той же сферы.

Сотрудники УФСБ по Амурской области собрали доказательства ее обмана, а благовещенская полиция возбудила уголовное дело, которое впоследствии передали в областное УМВД. Сейчас материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Благовещенский городской суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.