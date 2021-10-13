Каким запомнили кировчане разведчика 311-й стрелковой дивизии Чупрынова

На 98-м году жизни скончался ветеран прокуратуры и следственных органов Кировской области Иван Дмитриевич Чупрынов - до 7 октября нынешнего года живая легенда 311-й стрелковой дивизии.

Несколько эпизодов из фронтовой жизни Ивана Дмитриевича рассказала корреспонденту "РГ" Елена Валентиновна Карпеева, внучка его боевого командира Андрея Ивановича Журавлева.

Когда 311-я дивизия освобождала Польшу, артиллерийский разведчик Иван Чупрынов отправился на задание в расположение противника и был схвачен фашистами. Его приговорили к расстрелу и посадили до утра в сарай. В ночь перед расстрелом Иван Чупрынов не спал. Вдруг слышит: из-под земли доносится глухой шум и скрежет. Вскоре в земляном полу сарая показалась чья-то голова и раздался женский голос: "Пан, ходьж тутай!" Оказалось, две польские девушки ночью сделали подкоп и помогли бежать русскому пленному. К сожалению, имен своих спасительниц Чупрынов не запомнил.

Во время форсирования Одера в апреле 1945-го перевалочным пунктом для наших частей был небольшой островок посреди реки. Чупрынову дали задание вывезти с этого острова раненых бойцов. Его лодка попала под прицельный огонь немецких пулеметов и перевернулась. Раненые стали тонуть, но Чупрынов спас их, вытащив в безопасное место. За этот подвиг он был награжден орденом Славы.

Иван Чупрынов прославился не только как отважный разведчик, но и как веселый музыкант. Это он играл на аккордеоне на улицах поверженной Германии в мае 1945-го. Впоследствии фронтовик подарил музыкальный инструмент музею боевой славы 311-й стрелковой дивизии, который был организован в кировской школе N 58.

После войны Чупрынов работал в органах прокуратуры Кировской области: сначала народным следователем Фаленского района, а затем старшим следователем ведомства по региону. В 1962 году его назначили прокурором следственного отдела облпрокуратуры, а 1978-м - замом прокурора Ленинского района Кирова.

В 1985 году вышел на пенсию в связи с выслугой лет. До конца дней своей жизни Иван Дмитриевич вел неутомимую работу по патриотическому воспитанию молодежи, рассказывал детям самые яркие эпизоды своей биографии.

"Иван Дмитриевич, будучи давно на заслуженном отдыхе, на постоянной основе принимал активное участие в деятельности следственного управления. Именно он внес неоценимый вклад в профессиональное становление молодых следователей. Его рассказы о послевоенных буднях следователей помогали не терять связь поколений, способствовали развитию следственных традиций, ответственности и верности служебному долгу офицеров Следственного комитета", - говорится на сайте СУ СК РФ по Кировской области.

Досье "РГ"

Иван Дмитриевич Чупрынов родился 1 мая 1924 года в городе Джаркенте Алма-Атинской области Казахстана в рабочей семье. С началом Великой Отечественной войны в возрасте 17 лет Чупрынов несколько раз обращался в военкомат с просьбой об отправке на фронт. В результате был направлен в пехотное училище. Через четыре месяца попал под Сталинград. С января по февраль 1943 года воевал в составе 14-й десантной бригады морской пехоты на Сталинградском фронте. После ранения Чупрынов проходил лечение в госпитале, откуда фактически в пижаме сбежал на фронт с проходящим на запад железнодорожным эшелоном кировской 311-й стрелковой дивизии, заручившись согласием парторга артиллерийского дивизиона Журавлева.