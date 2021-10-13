Самарская область вкладывает большие средства в здравоохранение

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионе, Самарская область продолжает строительство новых и реконструкцию действующих лечебных учреждения, оснащение больниц современным оборудованием.

В ходе прямого телевизионного эфира программы "Главная тема" губернатору Дмитрию Азарову задали вопрос о том, будет ли продолжена в непростых условиях пандемии коронавируса работа по переоснащению действующих поликлиник, строительству новых медучреждений.

- В этом году, кроме строительства новых госпиталей, лечебных учреждений, корпусов, фельдшерско-акушерских пунктов, мы значительно увеличили средства и на приобретение медицинского оборудования, на ремонт и приведение в порядок объектов здравоохранения, - отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня, кстати, получил новую заявку от министра здравоохранения - еще один миллиард рублей нужен на кислород, на лекарства, на расходные материалы, на фонд оплаты труда, на ремонтные работы, на дооснащение медицинскими газами тех учреждений, которые никогда не были ими оснащены.

Глава региона напомнил о том, что сейчас идет строительство нового корпуса Сызранской городской больницы, работы планируется завершить в текущем году. В следующем будет завершено строительство нового корпуса Самарской детской инфекционной больницы. Идет реконструкция здания Нефтегорской центральной районной больницы. Ведется проектирование поликлиники в поселке "Волгарь" Куйбышевского района Самары и поликлиники в Красноглинском районе, а также в Крутых ключах.

- И мы эту работу обязательно продолжим, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы каждый год все больше и больше выделяем средств на систему здравоохранения. В такие сжатые сроки таких масштабов капитального строительства и оснащения медицинским оборудованием, поддержки сферы здравоохранения в целом не было никогда - по сравнению с теми усилиями, которые мы предприняли в последние два года.

Также губернатор обратил внимание на остроту кадрового вопроса в системе здравоохранения:

- Часто спрашивают: а где врачи? А сколько времени нужно на подготовку одного врача? 7 лет, 12 лет - в зависимости от категории. За один год подготовить врачей невозможно. И спасибо студентам нашего Самарского медицинского университета, наших колледжей, которые работают в том числе в красной зоне. На все нужно время. А чтобы это время было, надо, чтобы мы сохранили жизнь и здоровье наших земляков, - резюмировал глава региона.