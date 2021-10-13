В Оренбуржье задержали фуру с подделками брендов на 162 млн рублей

Новости

Путин лично примет участие в заседании клуба "Валдай" 13:53
Мурашко: Россия поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси 13:51
Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле 13:51
Песков: Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства 13:38
В Новосибирск на SibJazzFest-2021 приехали звезды мировой величины 13:24
В Минэнерго назвали себестоимость добычи российской нефти 13:22
Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы 13:14
Врач объяснил, как клетки памяти помогут победить коронавирус 13:12
Шеф-дизайнер Lada заинтриговал новой Niva. Концепт готов, но пока спрятан 13:12
Россия может выделить 6 тысяч доз "Спутника V" Центральной Америке 13:09
Комитет ГД одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 13:06
В ПФР дали совет, когда начинать оформление пенсии 13:05
Лава на канарском острове Пальма уничтожила почти 1,5 тысячи зданий 13:00
Песков заявил о доступности данных на Госуслугах силовым структурам 12:58
Роспотребнадзор усилил контроль за опасными продуктами и игрушками 12:56
Комитет ГД поддержал проект о продлении дачной амнистии до 2031 года 12:55
Жители Люберец пожаловались на запах гари 12:55
Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17 12:53
Песков заявил об отсутствии российских военных на юго-востоке Украины 12:46
Швейцарские ученые нашли антитела, защищающие от всех штаммов COVID-19 12:41
Песков назвал домашний арест Медведчука сведением политических счетов 12:36
Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает 12:16
Лавров: РФ озабочена грубым вмешательством США и ЕС в дела Беларуси 12:14
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 12:12
Минстрой планирует серьезно увеличить обеспеченность россиян жильем 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье задержали фуру с подделками брендов на 162 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Крупная партия контрафактной одежды и обуви с использованием товарных знаков известных брендов задержана в Оренбуржье. Фура с фальсификатом следовала из Киргизии в Екатеринбург. Суммарный ущерб, оцененный правообладателями торговых марок, превысил 162 миллиона рублей.

Уральская таможня раскрыла валютные махинации на 217 млн рублей

Как сообщила пресс-служба Самарской таможни, транспортное средство было остановлено на трассе М5 "Урал" у села Северного. При досмотре в грузовом отсеке таможенники обнаружили более 10 000 единиц товара - детская одежда, спортивные костюмы, футболки - с признаками контрафакта. Кроме того, там же находились более 6 000 единиц одежды и обуви без надлежащей маркировки.

По фактам незаконного использования чужих товарных знаков возбуждено 52 административных дела. Также подготовлено 2 рапорта по статье 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Материалы направлены в полицию.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область ПФО Самарская область

Главное сегодня

Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru
Момент ДТП в Сочи с участием Собчак попал на камеры
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой