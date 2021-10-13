В Оренбуржье задержали фуру с подделками брендов на 162 млн рублей

Крупная партия контрафактной одежды и обуви с использованием товарных знаков известных брендов задержана в Оренбуржье. Фура с фальсификатом следовала из Киргизии в Екатеринбург. Суммарный ущерб, оцененный правообладателями торговых марок, превысил 162 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба Самарской таможни, транспортное средство было остановлено на трассе М5 "Урал" у села Северного. При досмотре в грузовом отсеке таможенники обнаружили более 10 000 единиц товара - детская одежда, спортивные костюмы, футболки - с признаками контрафакта. Кроме того, там же находились более 6 000 единиц одежды и обуви без надлежащей маркировки.

По фактам незаконного использования чужих товарных знаков возбуждено 52 административных дела. Также подготовлено 2 рапорта по статье 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Материалы направлены в полицию.