В Перми задержан подозреваемый в убийстве таксиста

В Перми по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого в убийстве таксиста и краже его автомобиля. Как пояснили в ГУ МВД Россий по Пермскому краю, по камерам наружного наблюдения оперативники отследили маршрут передвижения иномарки. Конечным его пунктом стало село Гамово.

Напомним, сегодня утром в Перми к охраннику мини-рынка "Гусаровский" обратился мужчина с просьбой о помощи. Пострадавший был избит и имел ножевые ранения. Он сообщил, что у него похищен автомобиль Volkswagen Polo. К моменту приезда медиков мужчина скончался от большой кровопотери.

По данном факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье № 105 УК РФ "Убийство".