В Уфе полиция проверит информацию об отравлении ребенка хлором

Уфимка обратилась в полицию с заявлением, что ее девятилетняя дочь после посещения одного из оздоровительно-развлекательных комплексов в Калининском районе Уфы попала в больницу с диагнозом "отравление парами хлора". По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что после оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. Проводится проверка, а процессуально решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, направление на которую выдали родителям девочки.

Между тем сама заявительница рассказала более подробно о произошедшем в соцсетях. Она заявила, что ее дочь - не единственная пострадавшая: одному из детей стало плохо еще во время отдыха в развлекательном комплексе, где они купались, ныряли и скатывались с горки в бассейн.