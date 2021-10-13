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13.10.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

Житель Прикамья заплатит 100 тысяч после нападения его собаки на ребенка

Текст: Алексей Трапезников

В Пермском крае суд рассмотрел исковое заявление местной жительницы, пожаловавшейся на владельца большой собаки, которая покусала ее ребенка.

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Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, женщина в исковом заявлении попросила суд взыскать с владельца среднеазиатской овчарки компенсацию морального вреда. Свое требование женщина мотивировала тем, что ее сын в результате нападения животного испытал сильную физическую боль, длительное время находился в стрессовом состоянии, а также до настоящего времени испытывает страх перед собаками и боится выходить один на улицу.

Проанализировав имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу о том, что основания для удовлетворения требований истца имеются и постановил взыскать с владельца собаки в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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