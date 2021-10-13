Активные граждане сообщают о хищениях электроэнергии в АО "РЭС"

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" отметили значительный рост активности сознательных граждан, сообщающих о хищениях электроэнергии. Энергетики связывают такую динамику не только с развитием доступных электронных сервисов взаимодействия, но и с запуском программы поощрений.

За 9 месяцев 2021 года в АО "РЭС" поступило около 250 сообщений о незаконном потреблении электроэнергии, что почти в 3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала работы сервисов обратной связи по хищениям электроэнергии получено 735 сообщений. Безусловно, это говорит об укреплении нетерпимого отношения к энерговоровству в обществе.

По результатам последних проверок специалисты по работе с потерями электроэнергии уже пресекли около десятка правонарушений, еще часть сообщений в данный момент проверяется. Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии, кто указал свои персональные данные, АО "РЭС" уже выплатило десятки тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Напомним, что в апреле текущего года компания ввела новый механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

Чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении" или направить письменное заявление в адрес компании. Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, "подозрительный" кабель, установка магнитов на счетчик и пр.). Информацию можно сообщить в АО "РЭС" любым удобным способом:

* позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* заполнив форму в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

Помните, что противодействию незаконному потреблению электроэнергии не только позволяет избежать таких опасных последствий, как скачки напряжения или возникновение пожара, но и способствует повышению качества и надежности электроснабжения всех потребителей Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"