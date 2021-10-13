Активные граждане сообщают о хищениях электроэнергии в АО "РЭС"

Новости

Чили отменяет карантин для привитых "Спутником V" туристов из РФ 11:12
В игре отбора ЧМ Англия - Венгрия произошли стычки фанатов и полиции 11:12
В заповеднике Хабаровского края подсчитали ущерб от крушения Ан-26 10:52
Во Владимирской области пресекли производство контрафактного алкоголя 10:49
Россияне стали чаще покупать туры в сегменте люкс 10:39
Собянин: Пожилые москвичи вместо подарка могут получить за вакцинацию 10 тысяч рублей 10:32
Австралия построит лунный автомобиль для NASA 10:27
Путин: Эффективность производства энергоресурсов - важный фактор роста экономики 10:22
Москвичи смогут поучаствовать в переписи населения дистанционно 10:20
Исследование: Треть россиян согласились бы сдать биометрию 09:58
В Москве рассказали о популярности налога на профессиональный доход 09:54
Disney снимет фильм о своем основателе и "Диснейленде" 09:54
Следователи начали проверку после ЧП с лодкой на Сахалине 09:53
АвтоВАЗ прекратил выпуск Lada с топовой мультимедиа EnjoY Pro 09:38
В московском метро появились интерактивные окна 09:20
"Питтсбург" без Малкина обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли 09:18
РФ и ЕС провели встречу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID 09:16
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России 09:05
Telegram заработал штатно после ночных сбоев 08:49
Фестиваль "Территория" представит детскую программу 08:16
Депутат Рады: На Западе Зеленского считают проблемой 08:06
МЭА допустило обвал цен на нефть до 24 долларов за баррель 07:40
Юрист объяснила, как можно вернуть деньги за лекарства 07:21
В Москве создали возможности для воспитания будущих бизнесменов 07:14
Зампред правительства РФ Юрий Борисов посетил Кубу с рабочим визитом 06:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 10:48

Активные граждане сообщают о хищениях электроэнергии в АО "РЭС"

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" отметили значительный рост активности сознательных граждан, сообщающих о хищениях электроэнергии. Энергетики связывают такую динамику не только с развитием доступных электронных сервисов взаимодействия, но и с запуском программы поощрений.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За 9 месяцев 2021 года в АО "РЭС" поступило около 250 сообщений о незаконном потреблении электроэнергии, что почти в 3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала работы сервисов обратной связи по хищениям электроэнергии получено 735 сообщений. Безусловно, это говорит об укреплении нетерпимого отношения к энерговоровству в обществе.

По результатам последних проверок специалисты по работе с потерями электроэнергии уже пресекли около десятка правонарушений, еще часть сообщений в данный момент проверяется. Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии, кто указал свои персональные данные, АО "РЭС" уже выплатило десятки тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Напомним, что в апреле текущего года компания ввела новый механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

Чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении" или направить письменное заявление в адрес компании. Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, "подозрительный" кабель, установка магнитов на счетчик и пр.). Информацию можно сообщить в АО "РЭС" любым удобным способом:

* позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* заполнив форму в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

Помните, что противодействию незаконному потреблению электроэнергии не только позволяет избежать таких опасных последствий, как скачки напряжения или возникновение пожара, но и способствует повышению качества и надежности электроснабжения всех потребителей Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Мурашко анонсировал скорые итоги одновременной вакцинации от гриппа и COVID
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
МЭА допустило обвал цен на нефть до 24 долларов за баррель
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19