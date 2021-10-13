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13.10.2021 03:00

В 2021 году кемеровчане заключили 336 социальных контрактов

В здании администрации Кемерова состоялось внеочередное заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В нем участвовали представители администрации города, профсоюзов и работодателей.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Первым вопросом повестки стало заключение трехстороннего соглашения на 2021-2023 годы. Подобный документ социального партнерства в области социально-трудовых соглашений подписывается в нашем городе уже в пятый раз. Подписанию соглашения предшествовала большая подготовительная работа и коллективные переговоры между тремя сторонами: администрацией города, Координационным Советом организаций профсоюзов города Кемерово и работодателями в лице представителей важных для экономики города предприятий - КАО "Азот", ПАО "Кокс", АО "Кемеровский механический завод", АО "Кемеровоспецстрой", ООО "Частная охранная организация "Алекс".

При подписании соглашения все стороны исходили из того, что главной целью социальной политики города является создание условий, обеспечивающих право граждан на труд, повышение качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики города, повышения её конкурентоспособности и увеличение доходов организаций, роста производительности труда, стабильной занятости и гибкости рынка труда, безопасности рабочих мест и расширения возможностей профессионального роста работников. Ни одно из кемеровских предприятий не воспользовалось механизмом мотивированного отказа от присоединения к данному соглашению.

Вторым вопросом в повестке заседания стало заключение социальных контрактов. Это новая мера финансовой поддержки людей, ищущих работу. Подробнее об условиях ее получения и направлениях можно узнать здесь: https://kemerovo.ru/sfery-deyatelnosti/sotsialnaya-zashchita/mery-sotsialnoy-podderzhki-naseleniya/sotsialnyy-kontrakt/

По данным управления социальной защиты населения администрации города Кемерово, на сегодняшний день по всем четырем направлениям заключено уже 336 социальных контрактов.

Заключительной темой обсуждения стало улучшение порядка оказания услуг в сфере занятости кадровым центром "Работа России" в городе Кемерово.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa

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