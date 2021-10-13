В Туве школьники ограбили сельскую администрацию и отделение связи

Полицейские Тоджинского района Республики Тыва задержали двух школьников, подозреваемых в краже. Юноши 2008 и 2010 годов рождения признали вину и показали, где спрятали добычу. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления МВД.

С заявлением о преступлении к правоохранителям обратился глава администрации одного из поселений. По словам чиновника, неизвестные взломали навесной замок на здании администрации и вынесли из него канцелярские принадлежности. Кроме того, злоумышленники украли деньги и продукты из местного отделения связи.

Стражи порядка оперативно определились с кругом подозреваемых и доставили их в отделение полиции. Как выяснилось, кражу совершили два школьника. Они дали признательные показания. Похищенное имущество полицейские нашли в заброшенной котельной.

Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Продолжается проверка.