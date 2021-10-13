Фото: Военные спасли "терпящих бедствие" в Финском заливе

Авиационные спасатели Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировки в акватории Финского залива. Они эвакуировали военнослужащих, терпящих условное бедствие на воде.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, по сюжету учений, у береговой линии Финского залива потерпело крушение воздушное судно с пассажирами. На помощь вылетел поисково-спасательной вертолет Ми-8 с командой спасателей и специальным оборудованием.

Людей в Финском заливе зафиксировали, выполнили беспарашютное десантирование группы на воду с помощью лебедки. И уже потом "пострадавших" поднимали на борт поочередно в режиме висения. В салоне Ми-8 им оказали первую медицинскую помощь.

В район акватории Финского залива для проведения спасательных работ экипаж вертолета вылетал десять раз.