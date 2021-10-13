Под Калининградом полицейские спасли вышедшего на трассу лебедя

В Калининградской области полицейские спасли молодого лебедя, который вышел на проезжую часть между двумя поселками Гвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Старший участковый отделения полиции по Правдинскому району Григорий Привалов и полицейский-водитель следственно-оперативной группы и дежурной части Вадим Семененко ехали на служебной машине. Издалека они увидели, что посреди дороги стоит лебедь. Птица не двигалась, а к ней, не сбавляя скорости, приближался еще один автомобиль.

Полицейские остановили машину, которая могла сбить пернатого, взяли 15-килограммового шипящего лебедя на руки и загрузили его в свой багажник. Позвонили ветеринарам, которые посоветовали отвезти птицу к любому водоему, где он сможет найти пищу.

Григорий и Вадим поехали к ближайшему озеру, вновь взяли лебедя на руки и выпустили его в водоем. Пернатый благополучно отправился в свободное плавание.