Верховный суд Карелии подтвердил обязанность продавцов вакцинироваться

Верховный суд Карелии подтвердил обязанность сотрудников продовольственных магазинов вакцинироваться. Иск против регионального Роспотребнадзора подала одна из компаний, сообщает ведомство.

Карельская сеть магазинов оспаривала распоряжение главного санитарного врача республики от 27 июня, в котором вводится обязанность руководства продовольственных и непродовольственных магазинов организовать вакцинацию своих сотрудников. К концу лета привиться должны были не менее 60 процентов, чтобы получить паспорт коллективного иммунитета.

Руководство компании посчитало, что это постановление нарушает их законные права и интересы, поскольку обязать сотрудников прививаться они не могут.

Суд решил: постановление Роспотребнадзора эпидемиологически обосновано и не обязывает провести вакцинацию, а лишь организовать прививочный процесс.

Решение суда вступило в законную силу.