Между Сочи и Геленджиком откроют прямое авиасообщение

Между Сочи и Геленджиком планируют организовать новые авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, важно развивать географию внутренних перелетов.

- Уверен, рейс будет востребован жителями и отдыхающими, повысится турпоток, что выгодно и перевозчику, и краю как ведущему курортному региону, - отметил он. - Разные курортные города - это разные впечатления. Сегодня туристы несколько ограничены в этом - приехав в Сочи, Геленджик или Анапу, они видят только один город. Авиаперевозки позволят расширить кругозор.

Как ранее сообщала "РГ", в начале летнего курортного сезона-2021 из Сочи в Анапу и в обратном направлении впервые стали летать самолеты. С мая по сентябрь этим маршрутом воспользовались 17 тысяч пассажиров.

В перспективе местные власти рассматривают возможность запустить авиарейс в Ейск. Как уточнил глава региона, это интересный курорт, но в силу отдаленности не такой популярный.