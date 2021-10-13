В Ростовской области комбайн подорвался на снаряде времен войны

Снаряд времен Великой Отечественной войны сдетонировал под комбайном в Шолоховском районе Ростовской области.

Как сообщает РИА Новости, взрывное устройство сработало в момент, когда на комбайне проводились полевые работы.

По данным администрации Калининского сельского поселения, возле которого произошел инцидент, никто в результате ЧП не пострадал, комбайн получил незначительные повреждения.

В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.