Должна ли больница содержать мать умершего пациента

Эта история случилась в Нижнем Тагиле. У нашей героини было два сына. Один безработный, а второй - успешный тренер. К нему после выхода на пенсию женщина и переехала.

Больница отвечает не только за жизнь пациента, но и за тех, кто находится на его иждивении. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сын работал инструктором в спортивном клубе и получал очень приличную зарплату, которой хватало ему и матери на достойную жизнь. Однажды во время тренировки тренер получил травму. Его отвезли в одну из больниц Нижнего Тагила. Там выяснилось, что нужна срочная операция. Ее экстренно провел хирург. Но швы он наложил плохо, и у пациента открылось кровотечение. На следующий день он скончался.

В этой смерти следствие увидело ошибку врача. Дзержинский райсуд Нижнего Тагила с версией следствия согласился и признал хирурга виновным в причинении смерти по неосторожности. Врач получил два года ограничения свободы, и на год ему запретили заниматься медицинской деятельностью. Но апелляция освободила врача от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Спустя почти три года после неудачной операции мать умершего тренера отнесла в суд иск, в котором потребовала с больницы компенсацию морального вреда в 5 миллионов рублей. А главное - она попросила назначить ей ежемесячные выплаты по 55 500 рублей как возмещение вреда за потерю кормильца. Отдельно она посчитала ежемесячные выплаты, которые ей полагались до дня обращения в суд. Получилось еще 1,6 миллиона рублей. Свои материальные требования пенсионерка объяснила просто - она жила на иждивении сына, так как пенсию получала маленькую. С сыном они были прописаны в одной квартире, вели общее хозяйство, и заработок сына был для нее основным источником средств существования.

Ответчик признал требования частично. Больница согласилась компенсировать моральный вред, но отказалась брать на себя обязательства по ее содержанию. В итоге райсуд решил взыскать с больницы компенсацию в 3 миллиона рублей. Ну а в ежемесячных выплатах отказал.

Вот что написал в решении райсуд: то, что зарплата сына была больше пенсии матери, еще не говорит о полном содержании. Суд вообще признал сам факт иждивения недоказанным. Истице объяснили, что у нее есть еще сын, вот пусть он и содержит мать. Апелляция и кассация с таким выводом коллег согласились. Пенсионерка обратилась в Верховный суд.

Вот главное, что сказал ВС: в законах не сказано, какие обстоятельства подтверждают нахождение гражданина на иждивении для взыскания компенсации вреда в случае смерти кормильца. В нашем случае истица рассказала о совместном проживании и ведении общего хозяйства. Рассказала, что зарплата сына была в разы больше ее пенсии. Поэтому вывод судов о недоказанности иждивения ВС назвал неверным. ВС также раскритиковал ссылки на то, что у женщины есть еще один сын, который обязан поддерживать мать. По его мнению, местные суды не могли перекладывать ответственность по содержанию матери на второго ребенка, ведь не он виноват в смерти кормильца. В итоге суд отменил все решения местных судов.