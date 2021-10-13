Свердловчанин попытался пронести в суд 120 петард

В Полевском на входе в здание суда приставы остановили местного жителя. При себе у мужчины оказалась необычная и запрещенная к проносу поклажа - 120 петард.

Как уточнили в пресс-службе управления ФССП Свердловской области, нарушитель пришел в инстанцию в ответчика по административному делу. На входе бдительные проверяющие и заметили пиротехнику в сумке посетителя.

По словам мужчины, он не знал, что с такими предметами заходить в помещение суда нельзя. Петарды изъяли, владелец не возражал.

Приставы между тем напоминают: согласно статье 17.3 КоАП РФ в случае попытки пронести в здание суда запрещенных предметов, гражданин привлекается к административной, а порой и к уголовной ответственности.