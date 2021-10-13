Постановление главного государственного врача по Республике Северная Осетия-Алания от 12 октября 2021 года № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Северная Осетия-Алания Алан Германович Тибилов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Северная Осетия-Алания расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 26 сентября 2021 г., когда прирост за сутки составил 7,8%, а в последующие дни до 14,2%. Рост, в основном, происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Основную долю заболевших (64%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

Отмечается рост числа заболевших лиц. активно посещающих общественные места (торговые центры, спортивные и иные мероприятия, парки, организации общественного питания) и пользующихся общественным транспортом.

Социальная структура лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Республике Северная Осетия-Алания: 4,0% - работники здравоохранения, 4,2% - государственные и муниципальные служащие, 4% - работники образования. Сохраняется тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмоний, выявляемых еженедельно. Увеличиваются объемы, госпитализаций.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-­эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 80% следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. государственным гражданским служащим Республики Северная Осетия-Алания и государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, муниципальным служащим, иным работникам государственных органов Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления, работникам подведомственных им учреждений;

1.2. работникам организаций сферы предоставления услуг:

- торговли;

- общественного питания;

- услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- услуг клиентских подразделений финансовых организаций, услуг почтовой связи;

- услуг многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства, энергетики;

- строительства;

- сельского хозяйства;

- туризма;

- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, экскурсий);

- услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- проведения массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и иные объекты указанной сферы);

- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 30.10.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 21.11.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/ и / 1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего Постановления.

5. Рекомендовать Правительству Республики Северная Осетия-Алания:

5.1. обеспечить координацию деятельности и контроль за соблюдением требований настоящего Постановления организациями, индивидуальными предпринимателями;

5.2. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания:

6.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

6.2. обеспечить строгое соблюдение требований "холодовой цепи" при транспортировании и хранении вакцин с учетом температурного режима, с использованием термометров и термоиндикаторов;

6.3. обеспечить иммунизацию контингентов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, их учет и еженедельное предоставление в Управление Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания;

6.4. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Рекомендовать заместителю Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания (Реутову А.В.) обеспечить еженедельное предоставление данных об исполнении настоящего Постановления в Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Республике Северная Осетия-Алания.

8. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания обеспечить контроль за организацией и проведением, иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания (http://15.rospotrebnadzor.ru/).

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г.Тибилов







