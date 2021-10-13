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13.10.2021 20:30
Рубрика: В мире

США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе

Текст: Диана Ковалева

Американский минюст расследует дела семи граждан США, которых обвиняет в военных преступлениях, совершенных в боях на стороне Украины в Донбассе. Как сообщает издание BuzzFeed News, следователи подозревают, что упомянутые американцы брали в плен мирных жителей, били их, а также топили в воде.

Фото: РИА Новости
В Донбассе будут искать жертв войны и украинских военных преступников

Как подчеркивает издание, власти США крайне редко проводят расследования о военных преступлениях, совершенных на иностранной территории, в отношении собственных граждан. Эксперты утверждают, что никто из "своих" никогда не подвергался судебному преследованию и уж тем более не был осужден по Закону о военных преступлениях США. Но в этот раз, похоже, случай действительно экстраординарный.

Как следует из текста запроса минюста США в адрес Генеральной прокуратуры Украины от 2018 года, семь упомянутых американцев "предположительно осуществляли или принимали участие в пытках, жестоком и негуманном обращении и убийстве людей, которые не принимали активного участия (или прекратили принимать активное участие) в боевых действиях, и намеренно причиняли тяжкий вред здоровью этих людей". "В соответствии с Законом Соединенных Штатов о военных преступлениях, подобные действия, если их совершают граждане США или если они направлены против граждан США, классифицируются как военные преступления в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины", - говорится в тексте документа.

Один из находящихся под следствием американцев по имени Крейг Лэнг, предположительно, убил нескольких людей и похоронил их в безымянных могилах. По версии следствия, Лэнг и еще двое его соотечественников по прибытии на Украину вступили в ряды "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Со временем его взгляды становились все более радикальными, а сам он поддерживал связи со сторонниками превосходства белой расы. Впоследствии, как следует из данных Минюста США (видео, фотоматериалов, а также показаний американцев, воевавших вместе с Лэнгом), именно он был главным зачинщиком предполагаемых пыток пленных на востоке Украины.

Но не только поэтому американское правосудие вот уже долгое время пытается добиться экстрадиции Лэнга, который сейчас проживает со своей гражданской женой и их общим ребенком в Киеве. На родине его также обвиняют в убийстве супружеской пары во Флориде. И хотя украинские власти, по словам генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, запрос Вашингтона об экстрадиций одобрили, домой Лэнг до сих пор не вернулся. Всему виной Европейский суд по правам человека, который распорядился приостановить процесс экстрадиции до тех пор, пока не будут проверены все материалы дела. Пока этот процесс не завершен.

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