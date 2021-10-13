Умер актер Сергей Лупильцев

На 66-м году жизни 12 октября скончался актер театра и ТВ Сергей Лупильцев. Некролог опубликован на сайте Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна.

"Ушел из жизни народный артист ДНР, заслуженный артист Украины Сергей Лупильцев. Сергей Георгиевич был выдающимся актером, отдавшим служению муздраме пятнадцать лет, воплотившим на сцене множество ярчайших образов", - говорится в нем.

По словам коллег, Лупильцева уважали в коллективе, обожали зрители, на него равнялась театральная молодежь. Соратники вспоминают ушедшего харизматичным, энергичным, душой компании. Артист прекрасно играл на гитаре, декламировал стихи. Режиссеры, работавшие с ним, называли Лупильцева профессионалом с большой буквы, коллеги - надежным партнером, с которым играется очень легко.

"Для нас это невосполнимая утрата", - процитирована генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

Сергей Георгиевич Лупильцев родился 16 октября 1955 года. В 1981-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Проходил практику в Московском театре имени Вахтангова и МХАТе. Работал в Первом московском областном драматическом театре, Городском драматическом театре города Кимры, Русском драматическом театре имени Маяковского в Душанбе, Донецком областном академическом русском драматическом театре в Мариуполе. С 2006 года служил в Донецком академическом украинском музыкально-драматическом театре.

В числе экранных работ актера - историко-приключенческий сериал "Синдикат" и многосерийная мистическая мелодрама "Колдовская любовь".