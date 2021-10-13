В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ

В России сохранится тренд естественного роста потребления электроэнергии на 1-1,5% ежегодно. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, выступая на "Российской экономической неделе".

По его словам, существующий энергобаланс страны доказал свою эффективность. "Структура энергобаланса России стабильна и, скорее всего, будет оставаться стабильной с учетом естественного роста потребления порядка 1-1,5% в год. Тренд роста потребления в этих пределах сохранится", - сказал Грабчак.

У России есть конкурентное преимущество - наши ископаемые энергоресурсы. Отказываться полностью от него в угоду мировым трендам было бы неправильно, считает замминистра.