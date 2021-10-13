Вышел русский трейлер фильма ужасов "Ведьма: Возрождение"

Затруднительно сказать, какими побуждениями одолевались создатели этой ленты, но факт - фактом: 25 ноября в широкий отечественный прокат зачем-то выходит британский хоррор "Ведьма: Возрождение" (The Unkind в оригинале).

Группа молодых людей. Задорно едут в микроавтобусе. В отдаленное здание. Где обнаруживают странную книгу. И всё заверте… - визжат, мечутся, пугаются инфернальных шебуршений.

Задача - "пережить самую страшную ночь в особняке" после того, как обитающая там ведьма решительно настроилась "вселиться в тело одной из девушек". Господи, кошмар-то какой!

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер этой коллекции жанровой ветхости - Лука Гибриэле Россетти.

В ролях: Томмазо Базили ("Леонардо"), Тэйлор Скинс, Джулио Тропеа, Федерико Папа и прочая мелочь пузатая, в большей своей части - дебютанта.