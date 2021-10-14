Законопроект Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 134201001,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 63980021,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 140987071,3 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Алтайского края на 1 января 2023 года в сумме 3169702,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Алтайского края в сумме 70000,0 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета в сумме 6786069,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 127634799,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 56180920,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 130217384,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 55321024,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 131998851,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2415467,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 133507834,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4949378,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Алтайского края на 1 января 2024 года в сумме 3738130,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Алтайского края в сумме 65000,0 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Алтайского края на 1 января 2025 года в сумме 3956558,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Алтайского края в сумме 60000,0 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета на 2023 год в сумме 4364051,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3290449,2 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края.

3. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края, согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Субсидии в краевой бюджет из местных бюджетов в 2022 году

1. Утвердить пороговый уровень расчетных налоговых доходов для определения размера субсидий, перечисляемых из местных бюджетов в краевой бюджет, в расчете на одного жителя в размере:

1) для городских, сельских поселений - 2700,0 рублей;

2) для муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов - 13668,0 рубля;

2. Утвердить размеры субсидий, подлежащих перечислению в краевой бюджет из местных бюджетов, расчетные налоговые доходы на одного жителя которых превышают пороговые уровни, установленные частью 1 настоящей статьи, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

4) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2023 и 2024 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Алтайского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов краевого бюджета на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Алтайского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов краевого бюджета на 2023 и 2024 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону;

7) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления на 2022 год, согласно приложению 13 к настоящему Закону;

8) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 19598472,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20310735,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21158120,6 тыс. рублей.

3. В ходе исполнения краевого бюджета общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств уточняется с учетом средств федерального бюджета, поступивших на эти цели сверх сумм, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского края на 2022 год в сумме 12567519,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12652976,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14397413,4 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края на 2022 год в сумме 30000,0 тыс. рублей.

6. Установить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Алтайского края на 2022 год в сумме 150000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 150000,0 тыс. рублей.

7. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Алтайского края на 2022 году в сумме 60000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 50000,0 тыс. рублей.

8. Утвердить перечень отдельных положений некоторых законов Алтайского края, действие которых приостанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2022 года, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения краевого бюджета

1. Установить, что в ходе исполнения краевого бюджета в 2022 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, установленным бюджетным законодательством, в соответствии с решениями Правительства Алтайского края в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита краевого бюджета;

3) в случае получения дотаций из федерального бюджета.

2. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон осуществляется в соответствии с решениями министра финансов Алтайского края по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и следующим основаниям:

1) в случае вступления в силу законов, предусматривающих осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления за счет субвенций из краевого бюджета, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, в том числе связанного с изменением структуры органов исполнительной власти Алтайского края, функций и полномочий главных распорядителей, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета на оказание государственных услуг (выполнение работ) - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных услуг (выполнение работ);

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в государственные программы Алтайского края - в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Алтайского края;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по финансированию мероприятий, осуществляемых с участием средств федерального бюджета, при условии принятия федеральными органами государственной власти соответствующих решений в части реализации федеральных программ, в том числе федеральных и региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ);

6) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Алтайского края в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита краевого бюджета в ходе исполнения краевого бюджета − в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита краевого бюджета, предусмотренных на 2022 год;

8) в случае применения мер ответственности к Алтайскому краю за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание государственного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

4. Установить, что заключение и оплата органами исполнительной власти Алтайского края и краевыми казенными учреждениями государственных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

5. Обязательства, вытекающие из государственных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, принятые органами исполнительной власти Алтайского края и краевыми казенными учреждениями сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, оплате не подлежат, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году краевым бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с признанием государственного задания невыполненным, подлежат возврату в краевой бюджет.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Алтайского края или нормативными правовыми актами уполномоченных им органов исполнительной власти Алтайского края.

8. Условиями предоставления субсидий и бюджетных инвестиций из краевого бюджета индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам являются отсутствие у них просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Алтайским краем, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также их регистрация на территории Алтайского края в установленном законодательством порядке, если иное не установлено федеральным законодательством.

9. Правительство Алтайского края вправе перераспределять предусмотренные в краевом бюджете средства на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Алтайского края и на капитальный ремонт объектов государственной собственности Алтайского края в случае принятия решений федеральными органами государственной власти о направлении дополнительных средств на реализацию национальных проектов (программ), федеральных программ, в случае отсутствия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, изменения стоимости проекта по итогам разработки (корректировки) проектно-сметной документации, по результатам проведения конкурсных процедур, в случае неосвоения выделенных ассигнований и в других случаях, установленных действующим законодательством.

10. Установить, что средства, поступившие в краевой бюджет в текущем году от реализации проездных билетов отдельным категориям граждан, а также от реализации проездных билетов на январь 2022 года, расходуются сверх сумм, предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Закона.

11. Установить, что средства, поступившие в краевой бюджет в текущем году от физических и юридических лиц для реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расходуются на указанные цели сверх сумм, предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Закона.

12. Рекомендовать органам государственной власти Алтайского края, краевым государственным учреждениям и другим организациям, финансируемым из краевого бюджета, не принимать решений, приводящих к увеличению численности государственных гражданских служащих Алтайского края, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы.

13. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края", утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 5 августа 2021 года № 295, направляются на предоставление субсидий федеральному бюджету в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Алтайского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта, на содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях федерального значения, расположенных в границах Алтайского края.

14. Установить, что в случае заключения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Алтайского края соглашения о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края", из краевого бюджета федеральному бюджету предоставляется субвенция в объеме и порядке, предусмотренными данным соглашением.

15. Установить, что при образовании, реорганизации, изменении наименований органов исполнительной власти Алтайского края финансовое обеспечение их деятельности и возложенных функций осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на содержание передающих отдельные функции, реорганизуемых, изменяющих наименования органов исполнительной власти Алтайского края соответственно.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2022 год в сумме 1600000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2022 год в размере 5656,4 рубля на жителя, для распределяемой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2023 год в размере 6524,3 рубля на жителя, на 2024 год в размере 6524,3 рубля на жителя.

3. Утвердить объем субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме 80316,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 80000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 80000,0 тыс. рублей.

4. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 81,0 рубля на жителя, для распределяемой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год в размере 65,0 рубля на жителя, на 2024 год в размере 65,0 рубля на жителя.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

6. Главные распорядители средств краевого бюджета вправе вносить изменения в бюджетные росписи и перераспределять межбюджетные трансферты, предусмотренные таблицами 2, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 19, 28 приложения 16 к настоящему Закону, между муниципальными образованиями на основании правовых актов Правительства Алтайского края с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

7. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 16 к настоящему Закону) осуществляется Правительством Алтайского края.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

9. Установить, что Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю осуществляет полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

10. Положения частей 8 и 9 настоящей статьи не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Алтайского края.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Алтайского края и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить с 1 января 2022 года:

1) ежемесячную денежную выплату в соответствии с законами Алтайского края:

а) от 3 декабря 2004 года № 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов": ветеранам труда, ветеранам труда Алтайского края - 640,0 рубля, труженикам тыла - 620,0 рубля;

б) от 3 декабря 2004 года № 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" - 620,0 рубля;

в) от 31 декабря 2004 года № 77-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" - 960,0 рубля;

г) от 3 ноября 2005 года № 88-ЗС "О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" - 2250,0 рубля;

2) ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Алтайского края" в соответствии с законом Алтайского края от 12 декабря 2006 года № 135-ЗС "О наградах Алтайского края" и постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 3 июля 2007 года № 465 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин Алтайского края", - 8500,0 рубля;

3) доплату к пенсии лицам, указанным в пунктах 1 − 4 части 1 статьи 4 закона Алтайского края от 27 декабря 2007 года № 154-ЗС "О доплате к пенсии в Алтайском крае", за исключением лиц, удостоенных званий народный работник, "Почетный гражданин Алтайского края", в размере 850,0 рубля в месяц, доплату к пенсии лицам, удостоенным званий народный работник, "Почетный гражданин Алтайского края", а также лицам, указанным в пункте 7 части 1 статьи 4 вышеназванного Закона, - 2545,0 рубля в месяц;

4) ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законом Алтайского края от 15 октября 2004 года № 34-ЗС "О ежемесячном пособии на ребенка" - 161,0 рубля;

5) размер денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье в соответствии с законом Алтайского края от 10 апреля 2007 года № 29-ЗС "О порядке и размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье" - 11035,0 рубля в месяц;

6) размер вознаграждения приемных родителей в соответствии с законом Алтайского края от 25 декабря 2009 года № 110-ЗС "О вознаграждении приемных родителей" - 3578,4 рубля в месяц;

7) материнский (семейный) капитал в соответствии с законом Алтайского края от 31 августа 2011 года № 100-ЗС "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае" - 57603,0 рубля.

Статья 8. Особенности исполнения краевого бюджета в 2022 году по средствам краевого бюджета, выданным на возвратной основе

1. В 2022 году бюджетные кредиты из краевого бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита краевого бюджета на указанные цели, в сумме до 200000,0 тыс. рублей, в том числе 100000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов. В иных случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, − в размере 6,75 процента годовых, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края.

3. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. Урегулирование задолженности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов по денежным обязательствам перед Алтайским краем может проводиться путем изменения условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанного с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменением величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей (далее − реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Алтайским краем), основанное на соглашении.

5. Реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Алтайским краем проводится на следующих основных условиях:

1) соблюдение муниципальным образованием предельного размера муниципального долга, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) соблюдение муниципальным образованием предельного размера дефицита бюджета, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) предоставление отсрочки погашения задолженности по основному долгу по 2023 год (включительно);

4) предоставление рассрочки погашения задолженности по основному долгу по 2031 год (включительно);

5) плата за пользование средствами краевого бюджета устанавливается в размере 0,1 процента годовых.

6. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Алтайским краем устанавливаются правовыми актами Правительства Алтайского края.

7. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство финансов Алтайского края вправе на основании правовых актов Правительства Алтайского края заключать мировые соглашения об изменении условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанного с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменением величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Алтайского края и предоставление государственных гарантий Алтайского края

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных гарантий Алтайского края на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 10. Приведение нормативных правовых актов Алтайского края в соответствие с настоящим Законом

Нормативные правовые акты Алтайского края подлежат приведению в соответствие с законом Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко







