Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года

Новейший подводный атомоход стратегического назначения вооруженный "Булавами" "Генералиссимус Суворов", спустят на воду в конце года.

"Суворов" - это второй серийный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А, который идет под шифром "Борей-А". Подлодки этого проекта называют одними из самых опасных ракетоносцев в мире. Как рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, сейчас "Суворов находится на предприятии "Севмаш", где идет финальная подготовка к выходу в море.

По словам источника, "Генералиссимус Суворов" войдет в боевой состав флота России в декабре 2022 года. В декабре 2021 года он будет спущен на воду. "Затем начнутся его испытания, в ходе которых он выполнит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава", - сказал источник.

АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложена в 2014 году. Сейчас на различных стадиях строительства находятся шесть кораблей проекта "Борей-А".

Субмарины этого проекта, благодаря новейшему корпусу, отличаются хорошей скрытностью, современными средствами связи и обнаружения. В них улучшена обитаемость экипажа и живучесть корабля.