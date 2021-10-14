Библиотека Нью-Йорка перестанет штрафовать за не сданные вовремя книги

Публичная библиотека Нью-Йорка перестанет штрафовать посетителей за не сданные вовремя книги. По словам главы учреждения Энтони Маркса, подобная практика совсем не способствует тому, чтобы люди возвращали книги в срок, а лишь отбивают желание посещать библиотеку и вообще читать.

"Для тех, кто может позволить себе оплачивать штрафы, они едва ли являются стимулом. Для тех, кто не может позволить себе оплачивать штрафы, то есть для малообеспеченных жителей Нью-Йорка, они становятся реальным препятствием в доступе к книгам, которое мы больше не можем принимать. Это шаг к более справедливому обществу, когда все больше жителей Нью-Йорка будут читать и пользоваться библиотеками, и мы гордимся тем, что это случилось", - пояснил Маркс.

Раньше, если сумма штрафов на счету читателя достигала 15 долларов, то его читательский билет блокировали. На момент оглашения нового "курса" библиотеки такая судьба постигла около 400 тысяч человек. Теперь же единственное, за что читателей обяжут платить, - это за потерю взятой книги или иных материалов. Руководство учреждения также пообещало обнулить все действующие задолженности. Вообще подобный шаг можно назвать по-настоящему "широким жестом", ведь за один только 2019 год штрафы принесли бюджету библиотеки три миллиона долларов.

Хотя стоит сказать, что она далеко не первой решилась на такую щедрость. Ранее Публичная библиотека Бербанка в Калифорнии тоже отменила штрафы за просроченные книги и обнулила все непогашенные счета за задолженности. А библиотеки Сан-Диего и Чикаго сделали это еще в 2019 году, что оказалось весьма удачным ходом: как писал портал NPR, благодаря нововведениям люди стали не только чаще возвращать материалы в чикагскую библиотеку, но и массово восстанавливать свои читательские билеты.

А как у нас?

Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки:

Честно говоря, для наших библиотек проблема возврата книг и возможных штрафов далеко не самая главная. Да, есть определенные сроки, когда книга должна быть возвращена в библиотеку. Не успеваете, можете продлить. Но продлевать до бесконечности, конечно, не получится. И когда проходят все разумные сроки, мы начинаем звонить, напоминать, предупреждать, просить… До реальных штрафов дело редко доходит. И вовсе не потому, что мы боимся отпугнуть читателей. Этим их точно не отпугнуть, да и злостных должников у нас единицы. Просто в наших фондах достаточно книг, чтобы удовлетворить спрос наших добросовестных читателей. Лет 10 назад ситуация с комплектованием была очень тяжелая, денег на это почти не выделяли, и тогда мы действительно строже следили за сроками возврата книг.

Другое дело, что читатели - это люди, а у всех людей, как известно, есть свои пороки и слабости. Я знаю, что даже в Библиотеке конгресса США, казалось бы, особом месте для американцев, умудряются портить книги, вырезать нужные страницы. И это при мощной системе охраны и наблюдения. Чтобы бороться с этими человеческими слабостями, и была введена система выдачи книг на определенный срок, обзвонов, штрафов.

Не берусь судить, как это устроено в США, но у нас библиотекари стараются договариваться с читателями. Даже если книгу испортили, мы просим принести взамен аналогичную или оплатить ее стоимость. Обычно читатели соглашаются.

Подготовила Наталья Лебедева