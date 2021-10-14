"Билайн" обновил логотип и слоган

Торговая марка "Билайн" получит новое написание, логотип и слоган. Об этом сообщили в пресс-службе оператора сотовой связи "Вымпелком".

Отмечается, что ребрендинг проводится впервые за 16 лет​​​. Новый слоган будет звучать: "На твоей стороне". Само название бренда будет писаться с маленькой буквы - "билайн".

"В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее", - отметили в "Вымпелкоме".

По мнению компании, новое написание позволяет сделать акцент на "человечности, простоте и диджитальности".

Кроме того, в рамках обновления бренда появится новое мобильное приложение.