COVID-19 проверил мир на устойчивость

Пандемия COVID-19 стала для мирового сообщества серьезным вызовом. В мире уже зарегистрировано более 100 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 2 миллионов смертей.

В нашей стране - около 4 миллионов случаев заражения, из которых 2 процента привели к смерти. Борьба с агрессивным распространением пандемии запустила процессы масштабной трансформации систем здравоохранения, обнажив все слабые стороны и болевые точки.

В этот период Лондонская школа экономики, Всемирный экономический форум при поддержке компании AstraZeneca инициировали крупнейшее межстрановое научное исследование, посвященное оценке устойчивости национальных систем здравоохранения и их сопротивляемости кризисам.

В проект вовлечены Российская Федерация, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Вьетнам. От России работу проводил наш институт.

Основной целью проекта является внесение значительного и долговременного вклада в развитие глобального здравоохранения по нескольким направлениям:

1. Устойчивость систем здравоохранения (способность поддерживать, генерировать ресурсы и оказывать услуги, а также учиться и совершенствоваться в этом направлении).

2. Сопротивляемость систем здравоохранения кризисам (способность предотвращать, смягчать и преодолевать кризисы, стихийные бедствия и экологические катастрофы).

Ключевые критерии устойчивости подразделяются на:

- управление системами здравоохранения;

- их финансирование;

- медицинские кадры;

- лекарства и технологии;

- организация и предоставление медицинского обслуживания.

Для повышения устойчивости системы здравоохранения необходимо внедрять новые технологии

Устойчивость национальных систем в большей степени зависит от правильно выбранных мер по достижению лидерства и конкретизации национальных систем здравоохранения, обеспечения преемственности между уровнями управления. В результате исследования доказано, что большинство систем здравоохранения не были подготовлены к устойчивому функционированию в условиях кризиса. Многие из них не были должным образом профинансированы, учитывая постоянное влияние банковского кризиса 2009 года на финансы госсектора. Но выявлены и другие тревожные аспекты.

Показано, что во многих случаях системам управления не хватает руководства и четких стратегий. Во многих странах вертикаль управления в здравоохранении далека от ясности, установлены напряженные взаимоотношения между национальными и местными властями, которые противодействуют оперативному реагированию. Ожидаемо выявлена нехватка рабочей силы, а методы планирования укомплектованности медицинскими специалистами устарели и не позволяют оценить реальную ситуацию в здравоохранении. В большинстве стран благополучие на рабочем месте расценивается властями как второстепенная характеристика. В некоторых из изученных стран инвестиции в различные составляющие системы здравоохранения ограничены, например во внедрение инноваций.

Наконец, даже в системах здравоохранения, описанных как интегрированные (например, Национальная служба здравоохранения Велибритании), отсутствует координация на различных уровнях и по различным аспектам предоставления услуг.

В рамках межстрановых сопоставлений отмечено, что Россия достаточно хорошо справилась с кризисами, обусловленными распространением COVID-19. Например, государственная финансовая поддержка в случае локальных и глобальных чрезвычайных ситуаций, которой оказалось распространение нового вируса, обеспечивалась за счет изменения бюджетной росписи (перераспределения финансовых средств по направлениям) либо за счет средств резервных фондов президента и правительства Российской Федерации. И это осуществлялось очень оперативно.

Пандемия также показала, что мощности можно экстренно нарастить, а кадры - перераспределить. Вопрос с образованием так быстро не решить: продемонстрированное отсутствие у врачей навыка сортировки больных, работы в средствах индивидуальной защиты, разумной настороженности указывает на необходимость дополнения или переработки образовательных программ и курсов повышения квалификации по инфекционным заболеваниям.

В России в период пандемии была организована централизованная подготовка медицинских специалистов по программам инфекционной безопасности, оперативно разрабатывались и распространялись типовые алгоритмы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Также выявлены параметры, которые требуют коррекции в условиях трансформации здравоохранения. К примеру, имеет смысл рассмотреть вопрос введения сметного финансирования медицинских организаций в условиях кризисов, а также законодательное закрепление временных мер по ограничению посредничества в отношении определенных групп товаров, необходимых для лечения и предотвращения распространения COVID-19.

Особого внимания заслуживает политика Российской Федерации в части лекарственного обеспечения граждан. После прохождения комплексных исследований на заседании комиссии по формированию перечней принимается решение о включении (исключении, отказе во включении) лекарственного препарата в перечни: ЖНВЛП (формируется ежегодно); дорогостоящих лекарственных препаратов; минимального ассортимента аптек (формируется не реже одного раза в 3 года). Решения продиктованы принципами целесообразности, приемлемости и "затратной эффективности" (то есть что дополнительные затраты оправдываются получением дополнительной эффективности). Соответственно, от этого решения зависит группа конечных потребителей лекарственных средств и источник финансирования.

В соответствии с действующим законодательством за регистрацию и оценку лекарственных средств в России отвечает Минздрав России. Длительность регистрации лекарственных препаратов по законодательству ЕАЭС в общем случае составляет 210 дней. В период пандемии постановлением правительства N 441 был введен упрощенный и ускоренный порядок регистрации новых лекарственных препаратов (20 дней) и разрешено при необходимости осуществлять их закупки у одного поставщика. Такой порядок будет действовать до 1 января 2022 года.

Еще один важный элемент формирования устойчивости национальной системы здравоохранения - оперативное внедрение новых медицинских технологий. Целесообразно обеспечить унификацию и законодательно закрепить показатели пороговых значений экономической эффективности, например, стоимости приобретенных лет качественной жизни или цены одного года сохраненной жизни с поправкой на нарушение функциональной способности. Это вполне сочетается с подходом ценностно ориентированной медицины и учета понесенных затрат при оценке качества жизни населения. С одной стороны, это повышает последовательность и прозрачность процесса принятия управленческих решений. С другой - зачастую необходимость принимать решения, основываясь на единственном факторе, лишает управленческий аппарат гибкости и не позволяет принимать во внимание другие факторы, кроме экономического. Кроме того, для разных заболеваний и периодов в развитии государства показатели пороговых значений экономической эффективности могут сильно отличаться. Представляется целесообразным внедрение гибкой системы пороговых значений экономической эффективности, подлежащих периодическому пересмотру для объективного отражения экономической ситуации в стране.

Для повышения устойчивости системы здравоохранения важно сосредоточиться не только на выделении финансирования на разработку новых медицинских технологий, но и на создание условий для их внедрения в клиническую практику.

Поэтому важно обратить внимание лиц, принимающих решения, на максимальное содействие процессу цифровизации здравоохранения, так как она представляет собой безальтернативную ступень эволюции развития. Это содействие включает в себя множество задач: снятие правовых барьеров для развития технологий, совершенствование законодательной базы в части оказания телемедицинских услуг и кибербезопасности, завершение процесса создания единого цифрового контура, заключающегося в полной взаимной интегрированности всех электронных медицинских систем и устранении недостатка открытых данных, повышение информационной культуры населения.

Разработаны и межстрановые рекомендации по повышению устойчивости национальных систем здравоохранения. Среди них Россией предложены следующие.

В части управления системами здравоохранения: расширение участия граждан и гражданских ассоциаций в законодательном процессе путем принятия единого нормативного правового акта, регулирующего общественную законодательную инициативу.

В части финансирования систем здравоохранения: развитие ГЧП и оценка возможности оказания определенных видов медицинской помощи на базе частных медицинских организаций; внедрение обязательных механизмов стимулирования качества медицинских услуг.

В вопросах новой лекарственной политики и внедрения инновационных технологий: необходимость полной взаимной интегрированности всех электронных медицинских систем, устранение недостатка открытых данных, а также создание качественного неангажированного источника профессиональных знаний; совершенствование нормативной правовой базы оказания телемедицинских услуг; внедрение на федеральном уровне программы повышения информационной культуры населения; создание отдельного Фонда здоровья нации (ФЗН) по модели РФФИ.

В организации и предоставлении медицинского обслуживания: внедрение реабилитации на сильной базе стационаров, а также развитие институтов лечения и ухода на дому; преодоление кризиса социального сознания и дальнейшая пропаганда здоровьесберегающих практик.

Реализованный проект имеет масштабный потенциал. Всемирный экономический форум уже приступил к созданию цифровой платформы и партнерства в интересах устойчивости национальных систем здравоохранения. На следующем этапе важно не только обеспечить беспрепятственный доступ к аналитическому инструментарию, оценке лучших практик по повышению устойчивости национальных систем здравоохранения, но и разработать глобальный рейтинг их устойчивости. Он позволит оперативно реагировать на изменения, корректировать национальные политики и перераспределять ресурсы. А эксперты получат доступ к важным инструментам планирования процессов по повышению устойчивости систем здравоохранения.

Точка зрения

Джордж Вартон, старший преподаватель факультета политики здравоохранения Лондонской школы экономики:

- Вследствие COVID-19 глобальные системы здравоохранения испытали нагрузку, многократно превышавшую их возможности. Имея пожилое население и страну, состоящую из густонаселенных городов и изолированных сельских общин, Россия столкнулась с особенным испытанием при реагировании на COVID-19.

Проект партнерства за устойчивость и жизнеспособность системы здравоохранения был инициирован для сотрудничества с ведущими исследователями в области здравоохранения всего мира с целью подготовки быстрых и надежных обзоров системы здравоохранения. В России была обнажена проблема цифрового разрыва, и есть четкие действия, которые необходимо предпринять для улучшения интеграции цифровых медицинских данных и повышения цифровой грамотности. Сейчас мы начинаем вторую фазу партнерства и надеемся, что другие страны смогут научиться на опыте России, а Россия сможет внедрить наши рекомендации, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость системы здравоохранения для построения устойчивого будущего.

Эрик Рош, старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральный директор компании Teva Россия:

- В результате пандемии тема здоровья стала лидирующей в повестке дня. За это время российское государство внедрило ряд значимых для фарминдустрии и пациентов изменений. Например, установлен порядок ввоза незарегистрированных лекарств, применяемых при COVID-19, введена процедура ускоренной регистрации для ряда препаратов, улучшены механизмы ценообразования, либерализованы дистанционные продажи и др. Тем не менее для достижения цели российского государства по увеличению средней продолжительности жизни населения в РФ до уровня более 78 лет к 2030 году необходимо предпринять ряд шагов. Мы считаем, что необходимы, как минимум, три значимых шага: во-первых, обеспечить доступность лекарств (физически и по цене); во-вторых, расширить ассортимент препаратов; в-третьих, перейти на модель всеобщего лекарственного страхования.