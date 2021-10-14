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Текст:   Марина Трубилина 
11:55 14.10.2021

Эксперты выступают против появления регоператоров по управлению жильем

Внедрение модели "регионального оператора по управлению жильем" предполагается Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, разработанной Минстроем.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Документом предусматривается развитие различных институтов и моделей управления жильем, включая возможные формы государственно-частного партнерства на основе открытых конкурсов по отбору профессиональных управляющих организаций. В том числе - внедрение модели "регионального оператора по управлению жильем", он будет гарантировать возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли аварийность дома.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Это предложение вызвало возражения экспертов. "Введение регионального оператора приведет к очередному переделу рынка управления многоквартирными домами в пользу конкретных чиновников, - считает директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. - Появление регионального оператора и передача ему полномочий по управлению - не что иное как деприватизация общего имущества дома в пользу государства. Когда существуют рыночные отношения и здоровая конкуренция, качество услуг повышается, но при монополии это практически невозможно, нет такой практики ни в России, ни за рубежом".

Экспертное сообщество выступало за появление регионального оператора, но для других целей, отмечает Вепрецкая. "С введением лицензирования многие ветхие и аварийные дома остались без управления, и сейчас этот вопрос остается актуальным. В таких домах должно появиться профессиональное управление, в том числе через регионального оператора по управлению многоквартирными домами".

Однако, если регоператоры будут развиваться так, как сейчас предложено в документе, еще больше увеличится перекрестное субсидирование: за счет хороших домов будут ремонтироваться и обслуживаться старые и аварийные, считает Вепрецкая. В первую очередь пострадают от нововведения новые дома. О ветхих и аварийных домах в инициативе ничего не сказано - непонятно, будут ли регоператоры брать на себя их обслуживание или станут заниматься только хорошим жилым фондом.

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"Цель по возмещению ущерба тоже под большим вопросом, - говорит Вепрецкая. - Если ущерб постоянно будет возмещать сама управляющая компания, она разорится. Всегда лучше для этих целей привлечь страховую организацию. Такую норму можно ввести и сейчас для всех УК в виде страхования ущерба, но власти пошли более сложным и непопулярным путем".

В Минстрое не стали комментировать эту инициативу. "Проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года опубликован для широкого общественного обсуждения, поэтому говорить о разработанных инициативах до официального утверждения стратегии преждевременно", - сообщила пресс-служба ведомства.

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