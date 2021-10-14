Косачев оценил слова представителя Белого дома о российских ракетах в Европе

Заявление спецпредставителя президента США о размещении Россией ракет в Европе голословно, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. После этого специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что в Вашингтоне считают необходимым, чтобы Россия убрала из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую", - сказал Косачев РИА Новости, комментируя слова Эберхардта.

По мнению сенатора, обсуждать соответствующие вопросы необходимо на экспертных консультациях, а не через "мегафонную дипломатию".