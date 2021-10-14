Минобороны РФ: Четыре истребителя Израиля нанесли удар по заводу в Сирии

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил об очередной атаке израильских ВВС на расположенные на территории Сирии объекты.

В четверг на брифинге он рассказал, что 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Сирии в районе подконтрольной США зоны "Эт-Танф" в провинции Хомс. Самолеты атаковали завод по переработке фосфатных руд в районе Пальмиры и уничтожили вышку связи. "В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб", - сообщил Кулить.

Он отметил, что сирийское военное руководство решило не применять против израильских средств комплексы ПВО, поскольку в момент атаки авиации Тель-Авива в зоне поражения зенитных ракет находились два гражданских пассажирских воздушных судна. Они следовали по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск.

Напомним, что ранее Кулить сообщил, что 8 октября шесть сирийских военных были ранены в результате удара шести израильских истребителей F-16 по аэродрому Т4 ("Тифор") в провинции Хомс. Ущерб от этих атак мог быть значительно большим, если бы ПВО Сирии не сбили из комплекса российского производства "Панцирь" 8 из 12 израильских ракет. Стоит иметь в виду, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась фактически разрушенной. Ситуация стала улучшаться только в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения под контроль армии Асада многих провинций страны.

В феврале 2018 года при попытке израильского налета на авиабазу T4 сирийским ПВО удалось сбить зенитной ракетой истребитель F-16. Это стало первой с 1983 года официально признанной Тель-Авивом потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле 2018-го года сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами военных США, Франции и Великобритании. В итоге из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.

Однако в сентябре сирийский комплекс противовоздушной обороны С-200 при отражении налета израильской авиации по ошибке сбил российский самолет радиотехнической разведки Ил-20. Израильские пилоты при нанесении удара прикрылись самолетом ВКС РФ. После чего Россия поставила сирийской армии современные комплексы С-300.

Сейчас система ПВО Сирии представляет собой смесь устаревших и современных систем. Это, с одной стороны, достаточно новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2Э". С другой - закупленные еще в СССР ЗРК С-75, С-125 (включая модернизированные "Печора-2М"), "Квадрат" и С-200. В СМИ была информация, что основные силы и средства ПВО Сирии сконцентрированы в районе Дамаска, на побережье страны и в районе города Хомс.