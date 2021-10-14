Мощный циклон навис над греческой столицей

Жители греческого столичного региона Аттика получили на свои сотовые телефоны экстренное сообщение с просьбой избегать ненужных передвижений в связи с пришедшим в Грецию мощным циклоном "Баллос".

Министерство климатических кризисов и гражданской защиты Греции предупреждает об опасных погодных явлениях, которые могут повлиять на столичный регион, и советует гражданам избегать ненужных поездок в районы, которые были или могут быть затоплены.

С самого утра четверга районах Аттики идут очень сильные дожди, сопровождающиеся молнией и громом. Из-за скопившейся воды на несколько часов был перекрыт ряд участков одной из столичных магистралей - улицы Пиреос.

На данный момент в пожарную службу поступило 22 запроса о подтоплениях, в основном в подвалах жилых построек в районах Новая Филадельфия, Перистери, Мосхато и Кифисия.