Национальные фильмы будут сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами

Создателей национальных фильмов, которые получают поддержку от государства, обяжут передавать тифлокомментарии и субтитры дистрибьюторам для предоставления их кинотеатрам. Таким образом киносеансы станут доступны для людей с ограничениями по зрению и слуху. Об этом сообщила глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы в соглашение этого года вносим пункт, который обязывает создателей фильмов, получающих субсидию на производство, доводить тифлокомментарии и субтитры до показа, то есть передавать дистрибьюторам для предоставления их кинотеатрам", - рассказала Максимченко. Она подчеркнула, что Минкультуры "ответственно подходит к расширению доступности всех культурных институций".

Ожидается, что сотрудники кинотеатров так же будут обучаться работе с людьми, имеющими ограничения по зрению и слуху. В Москве специальное оборудование для такого просмотра есть, к примеру, в кинотеатре "Художественный". Зритель приходит на обычный сеанс и получает специальное оборудование, позволяющее посмотреть фильм вместе со всеми.

Справка "РГ"

Тифлокомментирование (или аудиодескрипция) - детальное и лаконичное описание предмета, персонажа, определенного события или места, которое не воспринимается незрячим человеком без устных пояснений.