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14.10.2021 17:27
Рубрика: Экономика

Онлайн-магазины и дискаунтеры вытесняют с рынка классические гипермаркеты

Текст: Татьяна Карабут
Россияне предпочитают заказать продукты на дом, а не тащить тяжелые пакеты на себе. Если и ездить за мясом и картошкой за тридевять земель, то тогда продукты должны быть почти даром. Ретейл подстраивается под предпочтения покупателей: крупные компании консолидирутся, открывают жесткие дискаунтеры и развивают онлайн-магазины. Те, кто опаздывает за переменами, теряют позиции.
Количество заказов в интернет-торговле в 2021 году выросло почти в два раза. Фото: Сергей Михеев Количество заказов в интернет-торговле в 2021 году выросло почти в два раза. Фото: Сергей Михеев
Количество заказов в интернет-торговле в 2021 году выросло почти в два раза. Фото: Сергей Михеев

"Ашан" и Metro по итогам первого полугодия 2021 года вылетели из топ-10 ретейлеров по объему выручки. Им на смену пришли Ozon и сеть "Светофор", следует из данных агентства INFOLine. В частности, выручка "Ашана" снизилась на 17,3%, а выручка Metro осталась на прежнем уровне.

Фото: iStock
74% российских интернет-пользователей покупают товары онлайн

При этом лидеры укрепили свои позиции. "Магнит" стал самым дорогим продовольственным ретейлером в России, обогнав другого гиганта - X5, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи.

Летом этого года "Магнит" купил торговую сеть "Дикси". "Лента" в августе закрыла сделку по покупке сети Billa. По данным СМИ, "Азбукой вкуса" интересуется "Яндекс". И такая консолидация продолжится, уверены эксперты. Чем крупнее сеть, тем меньше ее затраты и, значит, тем лояльнее она может предложить цену, говорил в июне "Форбсу" глава "Магнита" Ян Дюннинг. Покупатель в условиях роста стоимости продовольственных и непродовольственных товаров особенно чувствителен к таким изменениям.

При этом если в Европе на топ-10 ретейлеров приходится от 46 до 71% рынка, у нас - только 25%, приводил данные министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", - пояснял он.

Укрепили свои позиции те торговые сети, которые развивали омниканальность (единая система различных каналов коммуникации с покупателем), говорит генеральный директор INFOLine Иван Федяков. По его мнению, хотя Metro и ушла на 11-е место, у этой торговой сети есть все шансы вернуться в десятку. Благодаря тому, что 10% товарооборота уже реализуется в онлайне, они могут расти и развиваться, даже не открывая новые магазины. А другие игроки, которые решили повременить с развитием омниканальности и начали судорожно это делать уже в период пандемии, опоздали, говорит эксперт.

Ротация первой десятки продолжится, уверен Федяков. На 10-й позиции оказалась сеть жестких дискаунтеров "Светофор", но по итогам года она упрочит свои позиции, считает эксперт. "К этим магазинам использовать термин "жесткий дискаунтер" - большая лесть. Это магазины-склады с минимумом персонала, оборудования, но низкими ценами", - поясняет эксперт.

В условиях, когда 20% населения живет ниже или около черты бедности, такие магазины получают огромную аудиторию. А пандемия, как и любой кризис, такой сильный тренд - на развитие формата жестких дискаунтеров - только усилил. Это понимают и другие торговые сети. Так, появился аналогичный проект "Доброцен". Формат начали серьезно развивать крупные участники рынка. Так, Х5 заявила, что в ближайшие три года намерена открыть три тысячи магазинов "Чижик".

"Дискаунтеры ассоциируются с большой долей собственных торговых марок (СТМ). Это видно на примере европейских рынков. СТМ позволяют контролировать цену от производства до реализации продукции. Х5 планирует, что доля СТМ-ассортимента составит 60%. Полагаю, года через три эта доля увеличится до 80%", - говорит Федяков.

Маркетплейсы тоже появились не вчера, но пандемия стала катализатором роста онлайн-торговли. Ozon по итогам первого полугодия занял 9-е место. А Wildberries стала крупнейшей сетью по торговле непродовольственным сегментом. Ее опережают только сети, которые торгуют продуктами: там оборачиваемость просто быстрее. И развитие онлайн-магазинов также продолжится, уверен Федяков.

Чем крупнее сеть, тем меньше ее затраты и, значит, тем лояльнее она может предложить цену покупателю

Почти двукратный рост количества заказов в интернет-торговле в 2021 году сконцентрирован в двух сегментах: продуктовые площадки и маркетплейсы, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Последние объективно больше, чем другие электронные площадки - покупатель может получить все сразу и в одном месте. Кроме того, у маркетплейсов самая дешевая стоимость доставки, и многие ретейлеры с большой охотой пользуются этой отлаженной логистикой.

Фото: iStock
Названы лидеры по росту оборотов в онлайне

При этом объем продаж топ-3 крупнейших маркетплейсов в России сегодня составляет 23%, в то время как в мире на их долю приходится больше половины продаж. "Тренд на консолидацию общемировой наметился уже давно, но в России резко проявился во время пандемии: условия игры и запросы клиентов начали стремительно меняться, а у крупных игроков больше ресурсов и возможностей для моментальной реакции и любых маневров, в том числе сокращения издержек. Глобально интернет-торговля требует достаточно серьезных финансовых инвестиций в логистическую и IT-инфраструктуры, поэтому укрепление позиций маркетплейсов, безусловно, продолжится", - считает Соколов.

Экономика Товары и цены

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