Американский перспективный вертолет достиг предельной скорости

Перспективный вертолет США, представленный компанией Lockheed Martin, смог достичь скорости почти в 460 километров в час. На видео, которое опубликовала компания на своем сайте, можно за этим понаблюдать.

Тестировали вертолет Defiant. Его разрабатывают для министерства обороны США. В полете машина сумела развить скорость в 247 узлов - примерно 457 километров в час.

Lockheed Martin сообщает, что Defiant будет оснащен современной системой управления, которая обеспечит более надежные и безопасные полеты на малой высоте, с большим количеством препятствий и в сложных природных условиях.