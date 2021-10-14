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14.10.2021,  
10:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Американский перспективный вертолет достиг предельной скорости

Перспективный вертолет США, представленный компанией Lockheed Martin, смог достичь скорости почти в 460 километров в час. На видео, которое опубликовала компания на своем сайте, можно за этим понаблюдать.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Тестировали вертолет Defiant. Его разрабатывают для министерства обороны США. В полете машина сумела развить скорость в 247 узлов - примерно 457 километров в час.

Lockheed Martin сообщает, что Defiant будет оснащен современной системой управления, которая обеспечит более надежные и безопасные полеты на малой высоте, с большим количеством препятствий и в сложных природных условиях.

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